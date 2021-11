Le Standard d’Elsner perd pied à Gand : "On n’a pas été à la hauteur en deuxième mi-temps"

Une défaite que Luka Elsner , le coach liégeois, a dû mal à avaler : " On n’a pas été à la hauteur en deuxième mi-temps . Le résultat reflète ce qui s’est passé en deuxième mi-temps. On a manqué d’intensité, de répondant dans les duels. On a joué sur un terrain très compliqué. Une fois que Gand a pris le dessus on a beaucoup subi".

A la pause le coach du Standard a décidé de faire descendre Merveille Bokadi, pour Joao Klauss… Un attaquant pour remplacer un milieu de terrain alors que le Standard était mené 1-0, un choix qui ne s’est pas avéré payant : "On fait parfois des choix. Certains s’avèrent opportuns, d’autres pas. J’avais une autre idée en tête. En revoyant le match, cela n’a pas été le bon choix. J’en porte l’entière responsabilité. Cela dit les joueurs ont une capacité à réagir, l’idée était de mettre du poids devant, pour récupérer les ballons plus haut et pour avoir une densité dans la surface de réparation mais ça ne s’est pas passé comme on le souhaitait".

Malgré ce choix tactique peu concluant, le coach du Standard n’a voulu stigmatiser personne : "On a su se montrer compact jusqu’à la fin et à ne pas se montrer du doigt les uns, les autres. Ça passera par le collectif, et la remise en cause, et la prise de responsabilités mais il faut savoir le gérer. Il faut travailler sur la cohésion défensive et on doit être capables d’aller gagner des duels ce sont les phases les plus importantes du football.

On l’a compris au phrasé peu enjoué d’Elsener ; il y a du boulot en bord de Meuse, et la semaine sera chargée. Avec la Coupe de Belgique jeudi face au Beerschot et le choc contre le Sporting Charleroi dimanche prochain. Deux matchs que les Liégeois joueront à Sclessin.