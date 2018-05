Le Standard consterné par les propos de Vanhaezebrouck envers Sa Pinto

Au lendemain du Clasico remporté 1-3 par les Rouches, Hein Vanhaezebrouck, l'entraîneur d'Anderlecht, a taclé Ricardo Sa Pinto, l’entraineur du Standard. "Sa Pinto n'est plus un collègue depuis longtemps", a déclaré le coach du RSCA.

Les Liégeois n’ont pas tardé à réagir : "Le Standard souhaite faire part de sa consternation par rapport aux propos tenus par l’entraîneur du Sporting d’Anderlecht vis-à-vis de Mr Ricardo Sa Pinto, tant à l'issue de la rencontre d’hier que ce vendredi en conférence de presse. La rencontre entre les 2 clubs avait pourtant été marquée par un grand fair-play des joueurs et des supporters, et par une grande sportivité notamment dans la réaction publiée par le président anderlechtois que nous tenons à saluer."

Et la formation liégeoise d’ajouter dans son communiqué : "Dans ce contexte, le Standard de Liège regrette et déplore les attaques personnelles, inutiles, absurdes et complètement gratuites de Mr Hein Vanhaezebrouck."