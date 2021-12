Le Standard-Charleroi des frères Still : "Repas de famille programmé samedi soir, la veille du match"

Mais si Edward , et son nouveau style de coaching (plus axé sur les chiffres, les datas et la vidéo), espérait encore éventuellement profiter d’un petit effet de surprise, une présence en face anéanti complètement le plan. Sur le banc du Standard , l’adjoint de Luka Elsner est le frère d’ Edward : William Still .

Une opposition de Still qui pourrait cristalliser toute l’attention. Mais l’entraîneur du Sporting évacue immédiatement l’aspect familial. "Notre histoire doit être une anecdote dans ce match", insiste Edward Still . "À aucun moment le fait que Will soit en face est plus important. D’ailleurs, franchement, je n’y pense pas plus que ça. On a eu une interview commune en début de semaine et on s’est juste dit qu’il fallait apprécier la chance qu’on a, de pouvoir être tous les deux dans cette position-là".

"Nous ne sommes pas du genre à nous chambrer car on a trop de respect pour le travail de l’autre. Et on sait tous les deux la souffrance et les répercussions qui peuvent aller avec la défaite. Moi je souhaite juste que le meilleur gagne dimanche. Et personnellement, je suis très confiant sur le fait que Charleroi peut être la meilleure équipe sur le terrain et qu’on prendra le résultat que l’on veut. C’est mon état d’esprit. Je veux que l’on soit tous concentré sur ce qui est important, c’est-à-dire le jeu et l’énergie du match. Il n’y a pas le temps et la place pour être distrait par autre chose. Ce n’est pas un match comme un autre et il faut pouvoir l’accepter. Les conditions et l’ambiance qu’il y a autour du match sont différentes. De notre côté, on n’a pas voulu faire semblant en disant que c’est un match comme un autre, etc. On a voulu assumer que oui, c’est un Standard-Charleroi".

On a compris la volonté d’éteindre l’intérêt de l’affrontement fraternel. Mais en attendant, samedi à la veille du match, Edward et Will vont manger à la même table. "Je pense qu’on s’est parlé… (il réfléchit) une fois cette semaine. Mais le prochain repas de famille est programmé samedi soir, à la veille du match (il rit). C’est l’anniversaire de l’un des enfants dans la famille. Mais on fait la part des choses hein, on commence à connaître et comprendre le milieu dans lequel on travaille", confie Edward.