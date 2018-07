Le Standard bat Tubize et se rassure partiellement avant la Supercoupe

Le Standard de Liège a terminé sa préparation sur une bonne note en prenant le dessus sur Tubize (0-1). À quatre jours de la Supercoupe de Belgique face à Bruges, les Rouches se rassurent et signent une deuxième victoire en cinq matchs de préparation.

Comme il le fait habituellement lors des matchs amicaux, Michel Preud'homme a aligné deux équipes différentes pour la première et la deuxième période. Seuls Zinho Vanheusden et Arnaud Bodart ont débuté les deux mi-temps.

Le but du Standard est tombé dans la première moitié de match grâce au Croate Duje Cop (39e). Un but suffisant pour stopper la mauvaise série des Liégeois qui restaient sur des défaites face au Celtic (4-1) et Nancy (2-1) et un partage contre Waremme (3-3).