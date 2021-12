Le Standard bat l’Antwerp au terme d’un match extrêmement tendu, avec trois bagarres générales et deux exclusions (2-3)

Le Standard est parvenu à inverser la tendance en battant l’Antwerp ce dimanche, 2-3 ! Les Rouches ont profité d’une supériorité numérique pendant une mi-temps et ont été les premiers à faire trembler les filets, après une période assez équilibrée où les gardiens se sont mis en évidence. Laifis a ouvert le score à la 56e minute avec une frappe lointaine déviée dans ses propres filets par Verstraete. Bjorn Engels a ensuite égalisé avant de voir l’ex-Standarman Balikwisha donner l’avantage à l’Antwerp. Et c’est Mehdi Carcela qui a remis les deux équipes à égalité à la 88e avant que Muleka ne fixe le score quelques instants plus tard. Jelle Bataille a ensuite été exclu en fin de rencontre.

En dehors de l’aspect sportif, deux événements à retenir ! Deux bagarres : la "première" a éclaté à l’entrée des vestiaires avant la pause. On ignore encore son origine, mais Abdoulaye Seck était totalement furieux sur le terrain, Lawrence Visser a fini par lui donner la carte rouge.

Une seconde a été brandie en fin de rencontre, pour Jelle Bataille cette fois, auteur d’une petite claque sur la joue d’un joueur adverse sur le banc, qu'il accusait de conserver le ballon. Avec un nouveau rassemblement général très tendu sur le bord du terrain.

Et après le coup de sifflet final, rebelote, rassemblement général, bagarre. Une tension devenue ingérable et incontrôlée. Il devient bien difficile de regarder certains matches de Pro League tant les images auxquelles on a droit sont désolantes !