Le Standard bat Charleroi au terme du choc wallon pauvre en émotions

Le Standard s’est imposé 0-1 face à Charleroi grâce à un but de Paul-José Mpoku (31e) mercredi dans un match comptant pour la 21e journée de Pro League. Les Liégeois ont mis à profit une des rares occasions qu’ils se sont créées lors de la première partie de rencontre du choc wallon assez décevant et pauvre en émotions.

Passés tout près du 0-2 en toute fin de match, les Rouches signent une troisième victoire consécutive qui leur permet de consolider leur quatrième place (36 pts) et de revenir à deux points de l’Antwerp, 3e. Charleroi, dominateur en deuxième période mais incapable de trouver le but égalisateur, enchaîne pour sa part une deuxième défaite consécutive et signe une mauvaise opération dans la course aux playoffs 1. Les Zèbres sont huitièmes avec 30 points.