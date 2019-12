Le Standard aurait-il dû obtenir un penalty pour cette intervention de Van Crombrugge sur Lestienne ?

Alors que le score était de 1-1 et que le Standard poussait pour inscrire le but de la victoire face à Anderlecht, Maxime Lestienne a récupéré le ballon dans le petit rectangle bruxellois à la 85ème avant d’être déséquilibré par Hendrik Van Crombrugge et de s’écrouler au sol.

L’ailier liégeois a écopé d’un carton jaune, mais les images semblent claires : il y a bien eu contact entre les deux Diables Rouges. L’arbitre Jonathan Lardot, qui n’a pas consulté le VAR, a-t-il estimé que Maxime Lestienne avait eu un comportement un peu trop "théâtral" au moment de tomber ? Cette phase risque en tout cas de faire parler d’elle dans les heures à venir…