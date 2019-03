Le Standard assure sa qualification en PO1 au Cercle de Bruges avec un doublé d'Emond

Le Standard est qualifié pour les PO1. Les Rouches ont battu le Cercle de Bruges (1-2) grâce à un doublé d’Emond. Cardona a réduit le score mais les Brugeois n’ont pu faire mieux. Le Standard occupe maintenant la troisième place avec 50 points. Il ne peut plus sortir du top six puisque La Gantoise et Saint-Trond s’affronteront lors de la dernière journée la semaine prochaine. Le "ticket d'or" se disputera donc entre ces deux équipes lors d'une sorte de petite finale. Genk, le Club de Bruges, l’Antwerp, Anderlecht et donc le Standard y sont dors et déjà. Charleroi est donc en PO2.

Le Standard n'a pas forcé, mais a plutôt géré la rencontre. Face à un club du Cercle peu en verve. Renaud Emond a ouvert le score dans le petit rectangle peu après le quart d'heure de jeu. Il a ensuite réalisé le doublé à la suite d'une très jolie action collective initiée par Emond lui-même. Avec une superbe passe décisive de Maxime Lestienne sur une talonnade. Irvin Cardona a réduit le score à la 66ème minute mais pas de quoi réellement mettre en danger les Rouches qui l'emportent 1-2 et sont officiellement qualifiés pour les Playoffs 1.