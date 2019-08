Le Standard assomme Zulte Waregem et emboîte le pas à Bruges

Le Standard n’a éprouvé aucune difficulté à se défaire de Zulte Waregem samedi lors de la 2e journée de Pro League. Vainqueurs 0-2 contre le Cercle de Bruges la semaine dernière, les Rouches ont une nouvelle fois gardé leur cage inviolée mais ont cette fois-ci refilé quatre buts à leur adversaire du jour pour leur première à Sclessin (4-0).

Les Liégeois se sont confortablement installés dans la rencontre en prenant les commandes dès la deuxième minute. Le coup franc excentré et puissant de Selim Amallah et dévié vers son but par Sandy Walsh s’est révélé imprenable pour Bansen (2e).

Sans forcer, le Standard a bien négocié les 40 minutes suivantes même si Arnaud Bodard a eu l’opportunité de s’illustrer avec son seul arrêt du match. En fin de période, une passe en profondeur tranchante de Cimirot a permis à Maxime Lestienne de faire le break (45e+1).

Olivier Deschacht a ultérieurement facilité la tâche des Rouches en début de deuxième période. Exclu pour une intervention discutable sur Amallah alors qu’il était dernier homme, l’ancien anderlechtois a laissé les siens à 10.

La domination du Standard s’est alors accentuée et deux nouveaux buts sont logiquement tombés. Renaud Emond, d’abord servi par Lestienne puis par Carcela, a ainsi pu s’offrir un doublé pour rejoindre Vanaken et Okereke en tête du classement des buteurs avec trois buts (70e et 75e).

Auteur d’un but et d’un assist, Maxime Lestienne a été remplacé par Anthony Limbombe à la 73e minute. C’est la seule fausse note de l’après-midi pour Michel Preud’homme qui savoure ce deuxième succès consécutif qui permet au Standard de garder le rythme du Club de Bruges. Zulte Waregem enregistre son deuxième revers et traîne en fond de classement.