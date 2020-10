Le Standard arrache un partage mérité et spectaculaire face au FC Bruges

La deuxième période repart aussi sur un bon rythme. Maxime Lestienne tente sa chance de la tête, avant que Noa Lang , le jeune transfuge néerlandais du FC Bruges, ne mette Bodart à contribution, notamment sur un arrêt à même la ligne à la 58e minute de jeu. Sur la phase suivante, le capitaine Zinho Vanheusden , venu prêter main forte à sa division offensive, s’infiltre et obtient un penalty suite à une très jolie combinaison et après un contact extrêmement léger avec Brandon Mechele . Lestienne s’avance… mais Simon Mignolet stoppe la tentative du gaucher !

Le remuant brugeois n’y parvient pas, il va alors se muer en passeur. A la 40e minute de jeu, Krépin Diatta parachève parfaitement une somptueuse succession de passes entre Clinton Mata , Ruud Vormer et Dennis . La reprise au point de penalty est puissante et prend Bodart de vitesse. Le Sénégalais inscrit son cinquième but de la saison, il est vrai un peu contre le court du jeu (0-1) .

Raskin et Mata - © BRUNO FAHY - BELGA

Le Standard pousse et Vanheusden, à l’entrée du rectangle, voit sa frappe déviée alors qu’elle semblait se diriger vers le but brugeois. A dix minutes du terme, Mignolet et Mata se relancent mal. Balikwisha récupère et sert Obbi Oularé. L’attaquant belge trouve Lestienne… qui marque et se rachète. Mais le but est annulé pour hors-jeu d’Oularé.

La délivrance liégeoise survient dans les arrêts de jeu suite à un deuxième penalty sifflé par l'arbitre Laforge, pour un contact (qui va faire couler beaucoup d'encre) entre le ballon et le bras de Mats Rits. Nicolas Gavory se présente face à Mignolet... et le trompe (1-1) ! Les Liégeois méritaient au moins une unité dans cette partie particulièrement haletante.

Au classement général, Bruges possède 19 unités (1er à égalité avec Charleroi, qui se déplace à Genk dimanche) tandis que le Standard compte 18 points (4e à égalité avec le Beerschot).