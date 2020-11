Le Standard affamé de victoire face à Ostende (LIVE audio et commenté à 18h15)

Le Standard est en abstinence de victoire depuis le 4 octobre et son succès 1-2 à Charleroi. Battus deux fois en Europe (contre le Rangers et contre Benfica), les Liégeois restent également sur une défaite en championnat face à Saint-Trond. La victoire est donc impérative pour l’équipe de Philippe Montanier dimanche à Sclessin face à Ostende. Une rencontre à suivre en direct commenté et audio en notre compagnie.

>> Le direct radio.

Malgré les trois défaites consécutives, les Rouches vont aborder cette rencontre avec une confiance partiellement retrouvée contre Benfica malgré la défaite 3-0 à Lisbonne. "L’état d’esprit des joueurs a été excellent" commentait Philippe Montanier après la rencontre européenne. "Comme je l’ai dit aux joueurs, on a perdu un match, mai j’ai retrouvé une équipe : dans la cohésion, dans les efforts les uns pour les autres".

Des paroles reprises en chœur par ses joueurs qui voulaient voir le verre à moitié plein après cette défaite. Motivés, les Liégeois devront traduire leurs bonnes intentions en résultat s’ils ne veulent pas perdre du terrain au classement. Cinquième avec 16 points, ils comptent 4 longueurs de retard sur l’Antwerp avant le début de cette 11e journée.

Dixième avec 15 points, Ostende espère quant à lui prolonger sa série de deux succès consécutifs et revenir à la hauteur du Standard.