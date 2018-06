Le Standard a officialisé son staff autour de Michel Preud'homme

Le Standard a officialisé mercredi le staff qui entourera Michel Preud'homme pour la nouvelle saison des Rouches en Jupiler Pro League.

Emilio Ferrera sera le bras-droit de Michel Preud'homme, 59 ans, nouveau mentor du club liégeois, qu'il avait déjà épaulé à Al Shabab. Eric Deflandre reste comme adjoint et Jan Van Steenberghe, entraîneur des gardiens. Van Steenberghe, 46 ans, occupait déjà cette fonction lors que Michel Preud'homme était l'entraîneur de La Gantoise.

Renaat Philippaerts a été nommé préparateur physique comme ce fut le cas à Al Shabab, La Gantoise et Bruges sous les ordres déjà donc de MPH et Patrick Asselman, ancien de la maison Rouches (entre 1990 et 1994), analyste vidéo.