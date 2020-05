Le Standard a obtenu sa licence : le plus dur reste encore à faire

Le Standard a officiellement obtenu sa licence par notification écrite de la CBAS. C’est un énorme " ouf " de soulagement pour les sympathisants du club qui se posaient pas mal de questions ces derniers temps. Le club de Sclessin évoluera donc encore en première division la saison prochaine. Comme c’est le cas sans interruption depuis 1921, un record en Belgique. Le club et son conseil ont donc pu prouver, documents et garanties à l’appui, à la Cour d’arbitrage la solvabilité de la société immobilière du Standard de Liège. Laquelle va acheter le stade d’ici le 30 juin pour une somme de 14 millions. Assurant ainsi la pérennité financière du club pour une saison. Et la vente d’un stade, c’est par définition un " one shot ", une opération qui n’a lieu qu’une fois. On remet en quelque sorte les compteurs à zéro. Mais après ?

D’autant que la prochaine saison s’annonce particulièrement difficile vu le contexte actuel de la crise sanitaire et la fragilité financière du matricule 16. Pour mettre le budget annuel à l’équilibre, il faudra bien revoir la masse salariale sérieusement à la baisse et tenter de vendre au meilleur prix les joueurs les plus " bankables " du noyau (Bastien, Amallah) ou à haut salaire annuel (Van Heusden). Mais le prochain " mercato " s’annonce très particulier puisque la valeur marchande de tous les joueurs aura sérieusement baissé sur le marché des transferts. C’est là que devrait aussi intervenir un certain Mogi Bayat, devenu indispensable aux yeux de la direction liégeoise, à bien des égards… Y compris pour la récente promotion des " Souliers du cœur " avec le président Venanzi devant la Gare de Liège…