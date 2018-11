Le Standard à la recherche de continuité face à Eupen (LIVE commenté 18h)

Le Standard entame sa deuxième partie de championnat par la réception d'Eupen ce samedi à 18h. Cette rencontre de la 16e journée de Pro League est à suivre en direct commenté et radio sur RTBF.be/sport.

Les Rouches, 7es avec 23 points, restent sur un 5 sur 15 et ont besoin d'enchaîner les résultats pour tenir le rythme du top 6. L'équipe de Michel Preud'homme ne sait pas vraiment à quoi s'attendre en face avec des Eupenois qui ont gagné ont réalisé un six sur six avant de perdre deux rencontres avant la trêve.

Méfiance donc pour le Standard d'autant plus que le staff et les supporters ont encore bien en tête la défaite 2-1 du match aller qui s'est matérialisée en fin de match avec un but de Yuta Toyokawa et un but contre son camp de Christian Luyindama.

Le défenseur liégeois sera d'ailleurs absent en raison d'une suspension. Preud'homme devra en outre se passer de Luis Pedro Cavanda et Razvan Marin. À peine revenu de blessure, Sébastien Pocognoli devra certainement mordre sur sa chique pour compléter le secteur défensif alors qu'Obbi Oularé est sélectionné pour la première fois.

Côté Eupenois, Claude Makelele ne pourra pas compter sur Lazare Amani.



Les compositions probables

Standard: Ochoa, Fai, Vanheusden, Kosanovic, Laifis, Emond, Bastien, Cimirot, Mpoku, Carcela, Lestienne

Eupen: Van Crombrugge, Molina, Bushiri, Blodelle, Gnaka, Garcia, Marreh, Milicevic, Fall, Ocansey, Toyokawa