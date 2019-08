Le Standard, à 10, arrache la victoire sur Courtrai et la 1ère place générale

Le Standard est passé par toutes les couleurs ce soir, mais à finalement arraché les 3 points contre Courtrai grâce à un but de Selim Amallah en fin de match.

C’est sous le regard d’Axel Witsel que le Standard recevait Courtrai dans le cadre de la 5ème journée de Pro League.

Un match important pour les hommes de Michel Preud’homme qui décident d’entamer la rencontre avec un gros pressing sur l’adversaire. Les actions se succèdent pour les " Rouches " (8e, 13e et 17e par deux fois), mais les filets de Bruzzese ne tremblent pas.

Et alors que l’on pense que le Standard va finalement inscrire le premier but de la soirée, c’est un tout autre scénario qui va se dérouler à Sclessin.

Alors que Maxime Lestienne pense avoir fait le plus dur en faisant 1-0 sur corner, l’ancien brugeois va se faire exclure pour un second carton jaune à la 23ème. Alexandre Boucaut, qui avait averti Lestienne une première fois pour simulation (2ème), va brandir une seconde fois le bristol jaune pour une faute de main peu évidente.

Le Standard est à 10 et Courtrai a laissé passer l’orage. Car ce sont finalement les hommes d’Yves Vanderaeghe qui vont faire 0-1 via une tête d’Ocansey. C’est le second coup dur de la soirée pour le Standard qui rentre aux vestiaires en étant mené.

Il reste 45 minutes aux hommes de Michel Preud’homme pour revenir au score. Car ce sont bien les rouges qui monopolisent le cuir dans cette deuxième période. Même réduit à 10, c’est le Standard qui fait le jeu et commence à enfoncer les courtraisiens (59e et 66e) sans toutefois revenir au score.

Courtrai, de son côté, tente d’en finir sans toutefois faire 0-2 (73e). C’est donc tout bon pour le Standard qui va finalement revenir au score via Laifis (81ème).

Dans les dernières minutes, le Standard pousse pour tenter d’arracher les 3 points et va être récompensé en toute fin de match. Sur une passe de Mehdi Carcela, Selim Amallah délivre tout un stade. Le Standard remporte les 3 points et prend la tête du championnat devant Bruges qui compte un match de moins. La semaine prochaine, le Standard se déplace à Anderlecht et compte 10 points d'avance sur les mauves.