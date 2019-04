La colère des supporters d'Anderlecht est intense. Après avoir forcé l'interruption définitive du Clasico face au Standard, une poignée de fans Mauves ont longtemps empêché les joueurs anderlechtois d'accéder à leur auto-car. La situation s'est calmée au fur et à mesure et le staff Mauve et Blanc a pu quitter Sclessin avant minuit.

Le car n'a toutefois pas repris la route de la capitale, craignant un accueil désagréable. Pour éviter tout conflit, le staff va donc passer la nuit du côté de Wanze.