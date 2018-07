Le Sporting de Charleroi peut-il encore viser plus haut ?

A quelques jours du coup d’envoi de la saison 2018/2019 de la Jupiler Pro League, le Sporting de Charleroi respire la confiance. En effet, la préparation des Carolos est plutôt réussie et l’effectif de Felice Mazzù , en plus de s'être stabilisé, s’est renforcé avec notamment le retour au club du buteur français Jérémy Perbet .

La préparation

La confirmation pour le Sporting de Charleroi ? - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA

Les Zèbres ont disputé sept matches amicaux pour un bilan de 2 victoires (face au Cercle de Bruges et Valenciennes), 3 partages (face à Tubize, Dijon et Nice) et 2 défaites (face à Westerlo et au club allemand de Mayence). Le RCSC est monté en puissance au fil de la préparation et de son stage à Mierlo aux Pays-Bas, avec comme matches références les deux dernières rencontres opposant les Zèbres à Dijon (2-2) et Nice (2-2).

Les Carolos ont été séduisants offensivement durant l’ensemble de leur stage à l’instar du percutant Ali Gholizadeh, la nouvelle recrue iranienne en provenance de Saipa FC (championnat d'Iran). L’ailier iranien a montré de belles qualités de puissance et de vitesse, inscrivant au passage un but face aux Dijonnais. Felice Mazzù, qui va entamer sa sixième saison sur le banc de Charleroi, a pu tester différents schémas tactiques avec une défense tantôt à 3 tantôt à 4, mais il semble que le tacticien des Zèbres ait trouvé des certitudes en alignant son équipe en 4-2-3-1. Parfait Mandanda tient la corde pour débuter dans les cages, la défense probablement composée de Marinos, Martos, Dessoleil et Willems paraît solide, Hendrickx et Ilaimaharita sont en pistons devant les défenseurs tandis que Gholizadeh, Benavente, Baby et Perbet sont chargés de déstabiliser l’arrière-garde adverse.

Seul petit point noir pour Charleroi, le manque de réussite de Jérémy Perbet, le centre-avant arrivant de Bruges, qui n’a pas marqué pendant les matches amicaux. A 34 ans, l'ancien buteur de Courtrai semble plus enclin à se mettre à disposition du collectif qu'à gonfler ses statistiques personnelles.