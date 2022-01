"Je ressens beaucoup de fierté, d'autant plus qu'il s'agit d'un deuxième sacre, et surtout après une période un peu plus difficile. C'est bien parfois de pouvoir revenir à la lumière. Ca veut dire qu'on ne doit pas douter, qu'on doit continuer à travailler. On sait qu'il y a des bons et des moins bons moments dans ce monde-là. Quand les moins bons sont là, il faut positiver. Je sais que je n'ai pas acquis ce prix tout seul. Il y a aussi mon staff, avec lequel j'ai une connexion extraordinaire, les joueurs, le club, la direction, les supporters. Je n’aime pas trop les prix individuels dans un sport collectif. Je suis très heureux de le recevoir, mais j’aimerais le partager avec tous ceux qui m’entourent. J’ai gagné ce prix deux fois (ndlr : avec Charleroi à l'époque). A chaque fois, ce sont des années où j’ai osé danser au milieu du terrain. Est-ce que j’ai eu des points grâce à ça ? Peut-être", a souri l'entraineur de l'Union Saint-Gilloise.

"Ce que l’Union réalise jusqu’à aujourd’hui est exceptionnel. Quand on vote pour un entraineur, c’est un vote pour tout le club en même temps. Récolter autant de points sur une moitié de saison seulement, c’est la projection d’une histoire qui est extraordinaire. On aimerait la prolonger le plus longtemps possible. Ca nous permettrait de rêver et rêver, c’est très bien pour le mental de chacun. Pour faire mieux, il faudra être champion. Rêvons d’un exploit, mais restons les pieds sur terre. On sait qu’on a envie de quelque chose de spécial, mais on n’est pas obligé non plus", a-t-il conclu.