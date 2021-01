Le showman Didier Lamkel Zé s'excuse : "Je suis disponible si le nouveau coach a besoin de moi"

Lundi matin, Didier Lamkel Zé s'était présenté au Bosuil, le stade de l'Antwerp, en portant un maillot d'Anderlecht... ce qui n'avait pas vraiment plu aux supporters ni aux dirigeants du Great Old.

Alors que, sur son compte Instagram, l'ailier camerounais de 24 ans avait proposé de pousser le bouchon encore un peu plus loin ce mardi en revêtant le maillot du Beerschot, le grand rival anversois de l'Antwerp, il est finalement revenu sur sa décision et a "préféré" s'excuser publiquement sur les réseaux sociaux officiels du club...

"Je tiens à demander mes excuses au club et aux supporters d'Anvers, parce que ce sont des supporters magnifiques et merveilleux, ils m'ont toujours soutenu, a souligné, dans une vidéo, Didier Lamkel Zé. Si j'ai réagi comme ça, c'est parce que j'avais un peu la tête ailleurs (le transfert...), ce n'était pas facile pour moi. Je tiens vraiment, vraiment à m'excuser pour ce geste. Je n'oublie pas non plus mes coéquipiers du vestiaire, le staff technique qui me soutient depuis mon arrivée ici. Je suis disponible pour le club si le nouveau coach a besoin de moi. J'espère retrouver les supporters très bientôt sur le terrain."

L'ailier camerounais de 24 ans, qui multiplie les appels du pied au Panathinaïkos, coaché par son ancien mentor Laszlo Bölöni, sur les réseaux sociaux, a donc accueilli avec un certain enthousiasme l'arrivée de Franky Vercauteren à Anvers.

"Une chose est sûre, il est toujours sous contrat à l’Antwerp", a sobrement déclaré l'ancien entraîneur d'Anderlecht lors de sa présentation à la presse ce mardi matin... Est-ce le début d'une nouvelle histoire d'amour entre Didier Lamkel Zé et le Great Old ? Réponse au prochain épisode...