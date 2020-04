Le sauveur Bernd Storck quitte le Cercle de Bruges

Bernd Storck, l’homme qui a sauvé le Cercle de Bruges, ne sera plus sur le banc la saison prochaine, a annoncé le club sur son site internet.



"Bernd Storck ne va pas prolonger son contrat. Les "Vert et Noir" remercie Bernd Storck pour tous les efforts déployés, en particulier pour le maintien en D1A, et souhaite le meilleur à l'entraîneur allemand pour l'avenir", écrit le Cercle.



L'histoire bégaie. L'an dernier, Storck avait repris l'Excel Mouscron en situation délicate, il l'avait sauvé avant de s'en aller. Il a réalisé la même prouesse avec le Cercle et a, à nouveau, décidé de ne pas poursuivre l'aventure.



On peut même parler de miracle pour les Brugeois. Au soir de la 24e journée, le Cercle était bon dernier avec 9 points de retard. Ils ont ensuite enchaîné quatre victoires et ont validé leur maintien.