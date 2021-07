Le RSCA et la commune d'Anderlecht s'unissent pour venir en aide aux victimes des inondations

De terribles inondations ont touché et continuent de toucher la Belgique. Une situation dramatique dans laquelle plus de 20 personnes ont perdu la vie et d'autres ont perdu tout ce qui leur appartenait. Le RSCA et la commune d'Anderlecht ont décidé de venir en aide aux victimes. Une campagne de collecte de vêtements, de nourriture et de meubles, mais aussi une vente aux enchères des maillots portés lors du match contre l'Ajax Amsterdam seront organisés.

Voici le Communiqué du RSCA :

"Le RSCA et la commune d'Anderlecht unissent leurs forces afin de soutenir les victimes des inondations en Belgique. Une campagne de collecte de vêtements, de nourriture et de meubles, mais aussi une vente aux enchères des maillots portés lors du match contre l'AFC Ajax seront organisés. Les joueurs du RSCA et de l'AFC Ajax vont aussi observer une minute de silence et de recueillement pour toutes les victimes de cette catastrophe avant le match de ce soir.

De vastes régions de notre pays ont été gravement touchées par les inondations. Les incroyables précipitations causent beaucoup de dégâts surtout en Wallonie. Il y a déjà de nombreux morts et de nombreuses personnes sont toujours portées disparues. Les dégâts matériels sont aussi énormes.

Tant la commune d'Anderlecht que le RSCA ont immédiatement décidé de manifester leur solidarité. Jusqu'à lundi, des vêtements, de la nourriture et des meubles seront récupérés au stade du RSC Anderlecht. Le club mettra ensuite également aux enchères les maillots portés lors du match contre l'Ajax ce vendredi et il soutiendra les victimes grâce aux bénéfices de cette vente. Avant le match, vers 19h30, les joueurs et le staff du RSC Anderlecht et de l'AFC Ajax observeront une minute de silence pour les victimes. Les dégâts sont d’ailleurs également très importants aux Pays-Bas.

Solidarité dans le stade

"En tant que club, nous envoyons toute notre sympathie aux victimes de ces inondations et nous sommes pleinement conscients des énormes dégâts que la tempête a causés dans notre pays", déclarait Jos Donvil, le CEO du RSC Anderlecht. "Grâce à notre excellente collaboration avec la commune, nous pouvons rapidement mettre en place une campagne de solidarité. Et la solidarité se fera aussi ressentir dans le stade ce soir lors du match amical contre l'AFC Ajax."

Le Collège des Échevins de la commune d'Anderlecht ne reste pas non plus inactif face à cette catastrophe. En plus de la collecte organisée, une équipe d'agents municipaux sera disponible afin d’aider à nettoyer les espaces publics dans les zones touchées. Des équipements communaux, dont un bateau, sont également mis à disposition des communes actuellement dans le besoin.

"Le collège anderlechtois s’est réuni ce matin pour exprimer toute sa solidarité aux victimes des inondations dramatiques qui ont touché le pays", lançait ce vendredi matin le Bourgmestre Fabrice Cumps. "Au-delà de ce soutien moral, nous avons également mis en place une opération de soutien concret aux communes sinistrées. À titre personnel, j’ai eu l’occasion d’exprimer ce matin tout mon soutien aux habitants de Liège, notamment lors d’un échange avec le bourgmestre Willy Demeyer. Plus que jamais, la solidarité est au cœur de notre action avec le RSC Anderlecht."

Comment puis-je venir en aide aux sinistrés ?

Toute personne souhaitant faire un don de vêtements, de denrées non périssables et de petit mobilier pour les habitants sinistrés des zones inondées peut le faire à partir du vendredi 16/7 de 11h00 à 17h00 dans la salle Simonet au numéro 10 de l’avenue Theo Verbeeck à Anderlecht. La campagne de collecte se poursuivra tout le week-end et le lundi 19/7 de 9h00 à 14h00.

Si vous souhaitez enchérir sur un maillot porté ce vendredi soir lors du match contre l’Ajax par les joueurs du RSC Anderlecht, vous pouvez surfer dès le kick-off sur rsca.be/matchwornshirts. Les bénéfices de l'action seront ensuite intégralement versés aux victimes des inondations."