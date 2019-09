Le "rouche" Mpoku sur son petit frère "mauve" Sambi Lokonga : "Il a apporté à Anderlecht ce qu'il n'avait pas"

Outre la victoire, Anderlecht avait un autre motif de satisfaction ce dimanche à l'issue du Clasico. Après six mois d'absence et de longues semaines de rééducation, le jeune médian Albert Sambi Lokonga faisait son grand retour. Un retour salué par l'ensemble du stade, d'autant plus qu'il s'est rapidement montré efficace et important à la récupération. A l'issue du match, il était bien évidemment radieux au micro de la Pro League : "Aujourd'hui, on ne peut que savourer. Après tous ces matches où on a bien joué, aujourd'hui on a les trois points avec, on ne peut rien espérer de mieux. Cela fait du bien après tous ces mois passés en salle."

Symboliquement, c'est face à son grand frère, Paul-José Mpoku que le Mauve a regoûté au terrain. Un aîné plus que fier au moment d'évoquer la prestation du cadet au micro de la Pro League : "Il a apporté à Anderlecht ce qu'ils n'avaient pas. Il a su calmer le jeu quand il devait. Je pense que s'ils ont su garder le score, c'est un peu grâce à lui. Et nous malheureusement on a pas su faire ce qu'on a fait ces dernières semaines parce qu'Anderlecht a été bon. Ils ont su nous bloquer, on a pas su jouer notre football, c'était difficile pour nous."

La question qui se pose dès lors c'est de savoir si Anderlecht a (enfin) trouvé en Lokonga son numéro 6. Au moment de répondre à la question, le principal intéressé botte habilement en touche : "Franchement je ne sais pas si je suis le futur numéro 6 d'Anderlecht. On a une bonne équipe, on a bien travaillé, on peut mettre n'importe quel joueur dans ce système et je pense que tout le monde va faire son travail."

Dans tous les cas, la complicité entre les deux frangins faisait plaisir à voir.