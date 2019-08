Le retour de Rezaei à Charleroi est officiel

Kaveh Rezaei, très peu utilisé à Bruges, va essayer de rebondir à Charleroi, son club précédent. L’attaquant iranien a été signalé à l’entraînement avec les Carolos en ce mardi matin. Le transfert a été officialisé en milieu de journée par Charleroi.



Ce n’est pas la première fois que le Sporting rapatrie un ancien attaquant pour le relancer. Après Cyril Théréau, Jérémy Perbet et dans une moindre mesure David Pollet, les Zèbres tendent la main à Kaveh Rezaei.



Le buteur s’est révélé lors de la saison 2017-2018 avec 16 buts en 39 matches de Pro League. Des stats qui avaient éveillé l’intérêt des Brugeois. Mais le transfert à 5 millions € n’a jamais réussi à s’imposer (un but et un assist en 14 matches).



Rezaei est prêté pour une saison sans option d’achat.