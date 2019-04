Le responsable des arbitres affirme que Genk ne devait pas recevoir de penalty contre Bruges

Genk - FC Bruges : Le résumé - Play-off 1 - Journée 4 - 14/04/2019 Le Racing Genk a renforcé son statut de leader de Pro League ce dimanche en remportant le choc au sommet des playoffs 1 face à Bruges (3-1). Leandro Trossard (13e), Ruslan Malinovskyi sur penalty (55e) et Mbwana Samata (80e) ont enfoncé les Brugeois qui avaient provisoirement égalisé grâce à Hans Vanhaken (36e) mais n’ont que trop rarement inquiété Genk. Les Limbourgeois (41 pts) possèdent désormais quatre longueurs d’avance sur les Blauw en Zwart et sept sur l’Antwerp, 3e. Le Standard, 4e, devrait récupérer trois points sur tapis vert et donc pointer à cinq points de Genk.