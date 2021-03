Le public de l'Union St-Gilloise : "Ils vont directement du marché bio au stade…" - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA

Marché bio

Vincent Rousseau (rien à voir avec l’ancien coureur…) fait partie de ces nouveaux supporters unionistes. Wallon installé à Bruxelles, il a rallié les Jaune et Bleu en 2013 et fréquente la Butte… quand il n’y a pas de huis clos.

" C’est un club qui a une histoire : on la ressent dès qu’on approche du stade, il y a ce parc, il y a cette magnifique façade… Il y a un côté ‘foot anglais’, une tradition et une convivialité qui m’ont directement plu : j’ai même amené des amis anglais qui se sont sentis comme à la maison ! On n’est pas comme à Genk ou dans tous ces clubs aseptisés, qui ressemblent plus à de grosses machines. On retrouve encore à la buvette les echte brusseleirs, les vieux de la vieille qui entretiennent cette âme typique. Mais on ne va pas se mentir : la plupart des supporters actuels sortent du marché bio quand ils vont au stade ! (sic) Et c’est une chouette mixité : je préfère venir ici avec mon fils et qu’il voie des gens chanter et boire des bières… plutôt que d’insulter l’adversaire. Le foot a changé, il n’a plus cette image violente et machiste. J’espère juste qu’avec la montée en D1A, on va conserver cette âme bon enfant… et surtout rester dans notre stade. Je me souviens, il y quatre ans, quand on a joué au Heysel contre le Standard : il y avait plein de supporters d’Anderlecht… qui venaient juste pour injurier les Liégeois ! Je ne m’imagine pas voir les matches dans un stade froid et sans histoire… Sinon, j’irai voir les matches… mais en déplacement ! "

" Je ne vais pas au foot, je vais à l’Union… "

Même reprise par des actionnaires britanniques, l’Union Saint-Gilloise cultive cette identité bruxelloise. Après la faillite, il y a quelques années, du RWDM, le club jaune et bleu a incarné ce label trop délaissé par le Sporting d’Anderlecht, multinationale axée sur la performance, au public très flamand et recrutant si peu dans la jeunesse de la capitale – les Mauves tentent de rectifier le tir ces dernières années.