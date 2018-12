Le projet Eupen, le coup de pouce à Mbappé et la France de Deschamps, Claude Makélélé se confie dans La Tribune

Ce lundi soir, sur le plateau de La Tribune, Michel Lecomte, Benjamin Deceuninck et toute l’équipe ont reçu Claude Makélélé, entraîneur des Pandas. L'ex-international français a donné son avis sur les thèmes suivants.

Sur le sélectionneur de la France : "Ce que fait Didier Deschamps, c’est exceptionnel. Ce qu’il fait avec de jeunes joueurs et les amener à ce niveau-là, c’est magnifique".

A la question de savoir si la France méritait de remporter la Coupe du Monde, il a répondu avec un large sourire : "Quand on la gagne, c’est mérité. La Belgique a fait des choses extraordinaires. Cela passe par des étapes. La France est passée par toutes ces étapes pour gagner tous les trophées qu’elle a aujourd’hui. Il faut encadrer les joueurs exceptionnels de la Belgique et leur faire comprendre qu’ils sont capables aussi de la gagner la Coupe du Monde. A partir de là, tout est possible".

Le coup de pouce à Kylian Mbappé : "Je suis arrivé à Monaco comme directeur technique et j’ai vu ce jeune incroyable. Il était impressionnant. J’ai demandé à l’entraîneur de l’équipe première de lui permettre de s’entraîner avec le groupe pro afin qu’il grandisse mais il m’a répondu : "Non, il n’est pas encore prêt". J’ai poussé car c’était du gâchis de le laisser dans le centre de formation. J’ai eu une discussion avec le président pour qu’il impose le joueur au coach et qu’il puisse au moins s’entraîner avec le groupe professionnel. Il s’est épanoui assez rapidement. Il y avait énormément de talent dans cette équipe".

Le projet Eupen : "Je n’ai jamais rencontré le président qatari du club qui m’emploie. Je crois au projet tant que je le mène à ma guise".