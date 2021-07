Le prodige d’Anderlecht Rayane Bounida sur les tablettes de l’Ajax d’Amsterdam

"In youth we trust", telle est la devise du Sporting d’Anderlecht version Vincent Kompany. L’ancien Diable rouge veut utiliser les jeunes comme le centre de son projet ambitieux. Pour cela, le Sporting doit garder ses plus belles pépites, mais pourrait en perdre une.

Selon la presse néerlandaise, l’Ajax Amsterdam aurait jeté son dévolu sur le jeune Rayane Bounida, 15 ans. Sans contrat professionnel avec les Mauves, le joueur voulait prendre le temps nécessaire avec les siens pour ne pas prendre une décision trop hâtive. Considéré comme l’un des plus grands espoirs du côté de Nerpeede, le joueur à la technique au-dessus de la moyenne a même déjà tapé dans l’œil de Nike qui lui a offert un contrat de sponsoring.

Rayane Bounida aurait été aperçu à la Johan Cruijff Arena avec sa famille alors que club ajacide ferait le forcing pour le convaincre que l’Ajax est le meilleur tremplin vers le sommet européen. Le jeune joueur ne serait pas le premier à faire le choix de quitter le Sporting avant de passer pro et suivrait notamment l’exemple d’Adnan Januzaj. Un tel scénario serait forcément une grande perte pour le projet bruxellois.