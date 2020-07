Le président de Waasland-Beveren espère "une solution où personne n'est la victime"

Une D1 A à 18 ?

uyck espère que le scénario d’une D1A à 18 équipes, avec Waasland-Beveren et les deux finalistes de Proximus League, Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot, sera choisi. "C’était déjà sur la table, c’est une proposition qui protège tous les clubs et envoie un signal positif au monde extérieur. Il est important d’avoir de la clarté aussi vite que possible. C’est à la Pro League de jouer. Elle doit trouver une solution qui tienne compte des verdicts de l’ABC et de la CBAS."Le président de Waasland-Beveren regrette le manque de solidarité au sein du football belge. "Beaucoup de choses sont liées à l’argent et au pouvoir. J’espère à présent que, grâce à cette déclaration, nous pourrons nous concerter et prendre une décision concrète qui sera bénéfique pour l’avenir."

Belga