Le point sur les qualifiés et le calendrier pour les clubs belges en Coupe d'Europe

Les play-offs 1 se sont terminés ce dimanche et le classement final est donc connu. De la même manière, on sait presque tout sur les qualifiés belges pour les Coupes d'Europe la saison prochaine. RTBF.be/sport vous propose de faire le point sur le calendrier et les compétitions dans lesquelles sont impliquées nos représentants.

Le champion de Belgique, le FC Bruges, est automatiquement qualifié pour la phase de groupe de la Champions League. Les Blauw en Zwart connaîtront leurs adversaires le 30 août et seront dans le chapeau 3 ou 4. La composition du chapeau 1 est quasi connue. Il y a l'Atlético Madrid (en tant que vainqueur de l'Europa League), le FC Barcelone (champion d'Espagne), le Bayern Munich (champion d'Allemagne), la Juventus (champion d'Italie), le Paris SG (champion de France), Manchester City (champion d'Angleterre), le Lokomotiv Moscou (champion de Russie), le Real Madrid ou Liverpool (vainqueur de la Champions League). Le FC Bruges est donc certain d'affronter l'un de ces 9 clubs.

La première rencontre en Champions League du FCB se déroulera le 18 ou 19 septembre.