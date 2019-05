Le podium, un hypothétique ticket européen, les enjeux de la dernière journée des PO1

Trois matches de play-offs 1 sont encore au menu de ce dimanche. Genk est champion et jouera la Ligue des Champions et Bruges est assuré d’être européen depuis jeudi soir. Ils seront les arbitres d’une dernière journée qui n’est pas dénuée d’enjeux.



Genk, titré pour la 4e fois de son histoire, va une nouvelle fois faire la fête avec ses supporters ce dimanche. Le Racing aura peut-être la tête ailleurs, mais il jouera dans son stade et sans pression. Alors que le Standard, son adversaire, doit encore sécuriser sa troisième place, synonyme de qualification pour l’Europa League.



Au coude à coude avec l’Antwerp, les Liégeois veulent monter sur ce podium pour éviter les barrages contre le vainqueur des play-offs 2 et donc terminer leur saison dès ce dimanche.



Les Anversois de Bölöni, qui se déplacent à Bruges, doivent enregistrer un meilleur résultat que le Standard. En cas d’égalité de points, les Rouches termineront 3e.



Reste la question épineuse du ticket européen de Malines, vainqueur de la Coupe mais empêtré dans les suites du Footgate.



Si le Kavé est sanctionné, le 5e des PO1 pourrait récupérer une place européenne. La Gantoise et Anderlecht, 32 points chacun, se disputeront cet hypothétique ticket européen à la Ghelamco Arena.



Hypothétique parce que si le vainqueur du barrage est issu des play-offs 2, le ticket reviendra au 4, soit le perdant du barrage,… vous suivez toujours ?