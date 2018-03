Le peuple mauve rend hommage à Roger Vanden Stock

Roger Vanden Stock a été mis à l'honneur par ses supporters à l'occasion de la dernière journée de la phase classique. Après 21 ans de présidence et 10 titres, le dirigeant d'Anderlecht va passer la main à Marc Coucke.



Avec son départ, c'est une page de l'histoire du Sporting qui se tourne. Pendant 46 ans le club bruxellois a été dirigé par la famille Vanden Stock. Constant, le père de Roger, a même donné son nom au Stade.



Le kop d'Anderlecht a déployé un tifo géant à l'effigie de Constant et Roger. Les 22 acteurs ont fait une haie d'honneur quand il est monté sur la pelouse. Ses petits-enfants, lui, ont remis un cadre. Le club avait réservé une autre surprise à son futur ex-Président. Par Zetterberg, son chouchou, "le fils qu'il n'a jamais eu", lui a offert symboliquement un fanion du club.



VDS s'est ensuite lancé dans un tour d'honneur et a été acclamé par tout le stade.