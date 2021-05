Steven Arnold Defour. Un prénom de surfeur, un deuxième d’ex-Mister Univers. Né le 15 avril 1988. Un 15 avril comme Léonard de Vinci, Raymond Poulidor, Philippe de Belgique et Leander Dendoncker. Et aussi la catastrophe du Titanic. Cherchez l’intrus. 483 matches en pros et 37 buts marqués. 2 titres de Champion de Belgique, un du Portugal, une Coupe de Belgique et 52 caps de Diable (2 buts). Et le créateur du concept du… pré-assist. Un parcours de 16 saisons qui s’achève ce mardi 11 mai... Journée Mondiale des Espèces Menacées. Defour était donc bien en voie de disparition.

30 octobre 2004 : son tout premier match Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © MICHEL KRAKOWSKI/YORICK JANSENS - BELGA Genk domine Saint-Trond dans le derby limbourgeois, Orlando Engelaar inscrit le seul but du match, un petit médian court sur pattes entre à 12 minutes du terme en remplacement de Paul Kpaka. Le coach de l’époque René Vandereycken a repéré le gamin de 16 ans et demi en équipe réserve : il l’intègrera au noyau A dès la trêve hivernale et lui offrira encore trois autres montées au jeu sur cette saison 2004-05.

5 novembre 2005 : son tout premier but en pro Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © BRUNO FAHY - BELGA Un an plus tard quasi jour pour jour, Steven Defour ouvre son compteur contre Roulers, avec un but et un assist (4-1). C’est son 11e match sous la vareuse de Genk, Kevin Vandenbergh et Engelaar sont les autres buteurs du jour. L’entraîneur est devenu Hugo Broos, qui en fait un titulaire à part entière : Defour gratte une trentaine de matches cette saison-là. Mais ce goal face à Roulers est aussi le seul de sa carrière genkoise…

11 mai 2006 : sa toute première cap de Diable Rouge Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © ERIC LALMAND - BELGA René VDE n’a rien oublié : celui qui est entre-temps devenu sélectionneur (qui a dit fossoyeur ?) de notre Equipe Nationale repasse le couvert et convoque sa trouvaille de l’époque à Genk. Steven Defour est titulaire et boucle 89 minutes face à l’Arabie Saoudite (2-1) dans une équipe de Diables un peu gris qui propose… des Tom Caluwé, Pieter Collen, Philippe Léonard et autre Stijn Stijnen. C’est l’époque joviale où nos Diables fréquentent la 60e place mondiale... Sa première cap en match officiel, Steven la gratte 4 mois plus tard, le 6 septembre 2006, en remplaçant Moussa Dembélé à la 77e en Arménie (0-1), sur la route de l’Euro 2008… que les Diables griffés Vandereycken ne verront évidemment pas. Le résumé de Arabie Saoudite-Belgique (1-2), 11 mai 2006 (G. Bayet) - 11 mai 2006 - 11/05/2013 Visionnez gratuitement les vidéos du programme Diables Rouges en streaming sur Auvio. Voir la vidéo

16 juin 2006 : le clash avec Genk Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © MICHEL KRAKOWSKI - BELGA Steven Defour mandate son avocat et brandit la menace de la Loi de 1978 pour forcer son transfert à l’Ajax. L’automne précédent, le Racing a revalorisé son jeune médian via un contrat de 5 ans… mais les offres de transfert affluent. Après seulement 33 matches en bleu limbourgeois Defour casse son contrat, le Président Jos Vaessen quitte son poste… mais Ajax refusera de signer un joueur ayant recours à la Loi maléfique. Lucien D’Onofrio passe en 3e larron et greffe Defour au Standard… pour le tiers des 5 millions d’euros qu’offraient les Amstellodamois.

30 juillet 2006 : premier match en rouche Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © MICHEL KRAKOWSKI - BELGA Pour l’entame du championnat, le Standard s’écrase lamentablement à Lokeren (2-1) : titulaire dans un entrejeu peuplé aussi de Karel Geraerts, Milan Rapaic et Siramana Dembélé (qui l’a pris sous son aile), Defour donne l’assist du but de Sergyi Kovalenko… mais les jours du coach Jan Boskamp sont déjà comptés. Quelques semaines plus tard, le DT Michel Preud’homme sera prié par sa direction de démontrer la qualité de son recrutement.

19 août 2006 : la naissance de Judas Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © YORICK JANSENS-MICHEL KRAKOWSKI - BELGA Le Standard a loupé son entame de saison et doit prester à Genk : sur le trajet, les ponts d’autoroute sont couverts de banderoles " Defour Judas ". Le jeune médian, 18 ans depuis 4 mois, est placé sous protection policière mais il rigole quand il foule la pelouse sous les insultes et les crachats. C’est le début de son fameux : " Plus on m’insulte, plus ça me motive " qu’il ressortira notamment 9 ans plus tard, lors du Clasico de la banderole. Defour conduit ses Rouches à un partage de haut lutte (1-1, but de Milan Jovanovic) et meuble l’entrejeu avec un grand ostrogoth de 17 ans repéré chez les jeunes par Boskamp et qui ne quittera plus l’équipe. Et nommé Marouane Fellaini…

28 octobre 2006 : son premier but en rouche Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © YORICK JANSENS - BELGA Pas à Sclessin mais au Freethiel : c’est en déplacement à Beveren que Defour bute pour la première fois pour le Standard (0-3, marquoir aussi nourri par Sergio Conceiçao et Jova). Comme pour son premier pion sous le maillot de Genk, Defour a frappé pour son 11e match sous ses nouvelles couleurs. Plus tard, sous le maillot mauve, Defour butera dès son… 2e match, en déplacement au Club Bruges. Avec 15 buts et 33 assists en 165 matches pour sa période rouche (décisif chaque 3,5 match), Defour se montrera d’ailleurs moins rentable au Standard… qu’à Anderlecht (31 buts et assists en 85 matches, décisif chaque 2,8 match). C’est le début de la fameuse mythologie du " pré-assist " : pour expliquer son manque de statistiques, Defour explique qu’il est souvent l’auteur de… l’avant-dernière passe avant le but, et que celle-ci est tout aussi importante. Mouais, bof...

5 juillet 2007 : son premier brassard de capitaine Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © VIRGINIE LEFOUR-BRUNO FAHY - BELGA Conceiçao est parti, Preud’homme confie les manettes du vestiaire à un gamin de 19 ans. Defour va vite hériter des surnoms de " petit Van Moer " et de " petit Général " et arbore son premier brassard à Zulte Waregem. Les Rouches s’imposent 1-4 (buts de Fellaini, Onyewu, De Camargo et Witsel) : Defour ne marque pas mais, en bon roquet, il prend son bristol jaune. Le train est lancé : quelques mois plus tard, Sclessin effacera une disette de 25 ans…

16 Janvier 2008 : le Soulier d’Or avant le titre collectif Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © VIRGINIE LEFOUR - BELGA Le Clasico s’invite au Casino d’Ostende : Anderlecht a fait revenir Ahmed Hassan spécialement de la CAN mais c’est Steven Defour qui s’impose au finish (312 points contre 206). Defour n’a pas 20 bougies mais connaît déjà l’apogée individuelle de sa carrière : il est cité comme plan B du Real Madrid en cas de départ de Xavi Alonso et Alex Ferguson le courtise personnellement pour un départ vers Manchester United. En avril, lors du Clasico à Sclessin, Zinedine Zidane fera même le déplacement pour lui remettre son trophée dans le rond central. Soulier d'Or 2007 : Steven Defour - Pro League - 12/01/2007 Le standardman Steven Defour est devenu soulier d'or pour le première fois.

20 avril 2008 : tous les 25 ans… Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © ERIC LALMAND/MICHEL KRAKOWSKI/VI - BELGA Entre " Judas ", on se comprend : Dieumerci Mbokani fait le job contre Anderlecht (2-0), Defour soulève le métal, le Standard est champion pour la première fois depuis 1983. Preudhomme parti vers Gand, Laszlo Bölöni assurera le doublé mais conservée pour douze mois, l’équipe championne va ensuite s’effilocher. Roland Duchâtelet a racheté le Standard… et Luciano se presse de disséminer les perles du collier. Steven Defour sera le dernier à prendre la sortie, pour un transfert à 6 briques vers Porto ficelé par son cher ex-patron.

26 juin 2014 : son seul match au Mundial Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © ODD ANDERSEN - AFP Les Diables sont déjà qualifiés pour les 8e de finale, Marc Wilmots donne du temps à ses réservistes. Nous sommes à la Coupe du Monde brésilienne, Jan Vertonghen marque pour la victoire face à la Corée du Sud… et Steven Defour, éternel pitbull d’entrejeu, voit rouge alors que la pause est en vue. Après avoir loupé les qualifs pour le Mundial 2010 et les Euros 2008 et 2012, il ne réapparaîtra plus. Blessé pour l’Euro 2016, il gratte sa 52e et dernière cap contre le Japon à l’automne 2017. Toujours en froid avec les stats, Defour n’aura buté que deux fois pour les Diables : 3-2 contre l’Estonie (2008) et 0-2 en Ecosse (2013). Chaque fois pour des succès… et chaque fois un 6 septembre ! Et pourtant, " à la Saint-Onésiphore, la sève s’endort "… Belgique - Corée du Sud : 26 juin 2014 (1-0) - Brésil 2014 - Groupe H - 26/06/2014 La Belgique, réduite à dix juste avant la pause, s'est imposée difficilement face à la Corée du Sud à Sao Paulo (0-1). Jan Vertonghen a inscrit l'unique but du match et a offert un sans-faute historique en phase de poules aux Diables. En huitièmes de finale, ce sera les États-Unis.

13 juillet 2014 : la signature-sacrilège à Anderlecht Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © KRISTOF VAN ACCOM - BELGA Les bars du Carré et de la Senne en débattent encore, et de pardon il n’y aura point, ni jamais ! L’amitié Roger Vanden Stock-Lucien D’Onofrio y est pour quelque chose… car l’ex-patron de Sclessin fulmine toujours contre ce Duduche qui lui a vautré son sceptre à Liège : Herman Van Holsbeeck ose donc le transfert impossible… et signe Defour pour 6,5 briques. Suprême offense : Steven endosse le n°16… numéro-matricule de Sclessin ! Maigre consolation pour les fans rouches : malgré les stats honorables, le greffe mauve ne prendra jamais et Defour n’intègrera pas le cœur des fans bruxellois – l’inverse étant tout aussi vrai…

​​​​​​​25 janvier 2015 : la banderole de la honte… Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © YORICK JANSENS - BELGA En pleines horreurs de l’Etat Islamique, Daesh s’incite au Clasico : en version textile XXL, Tony Montana façon Scarface brandit la tête décapitée de l’ex-idole de Sclessin sur les grillages de l’Enfer. Le ton du Clasico est donné, la nouvelle trahison du Judas itinérant ne sera jamais oubliée : impassible en façade, Defour fulmine inside, dérape sur le pitch… et voit deux fois jaune. 20 mois plus tard, son bilan affectif mauve ne sera pas plus rassurant : Steven Arnold quittera aussi le Parc en froid avec la plèbe. Et surtout tout mouillé : à Mouscron, un fan bruxellois lui flanque sa Jupiler au faciès, Defour monte chez Van Holsbeeck dire que " c’en est trop, je m’arrache ". Ce sera vers Burnley. Sourire du trésorier mauve ; Defour est venu pour 6 briques, il repart pour 9. Et pas mal de soucis en moins aussi.

15 septembre 2019 : le retour au Parc… avec l’Antwerp Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © JOHN THYS - BELGA Une vraie litanie de carrière : comme à Genk avec les Rouches en 2006, comme à Sclessin avec les Mauves en 2015, Defour retrouve Bruxelles… sous les quolibets. Perclus de ses blessures à répétition, tombé en disgrâce outre-Manche, il a signé comme élève libre… pardon, joueur libre au Bosuil où un certain Luciano a encore flairé la bonne occase. Au Lotto Park, le félon emmène ses ex-équipiers de Sclessin (Bölöni, Bolat, Arslanagic, Mirallas, Mbokani) vers un succès de prestige (1-2) mais son séjour au Great Old se limitera à une douzaine de piges nantie d’un maigre assist.

18 avril 2021 : fin de tournée à Malines Le petit Steven Defour illustré, en 15 dates-clé - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA Il l’avait toujours promis-juré-craché-si je mens, je vais en Enfer : il finirait sa carrière à Malines, son club de cœur où le ket, affilié à 5 ans au Zennester Hombeek, avait abouti à 9 ans… mais qu’il avait dû quitter à 14, en pleurs, lors de la faillite de 2002. Un dernier tour de ménage mi-figue mi-raisin, à l’image d’une carrière qui aura touché son faîte autour de ses 20 ans… Le bilan malinois de Defour se limite à 19 bouts de match et, comme à l’Antwerp, zéro but et un pauvre assist… livré en 16e de finale de Coupe de Belgique face au RWDM. Les supporters buffalos auront été les derniers à voir le petit chauve tourner ses papattes : 67 minutes lors du Gantoise-Malines d'entame des Europe Play-Offs. Et une sortie de pitch marquée par un High Five avec Aster Vranckx : vous avez dit passage de témoin ?