Le "petit musée mouscronnois des maillots" : la collection d'un passionné

"Moi quand je rentre ici dans mon bureau, ça m’apaise. Parce que j’ai plein de souvenirs…" : Philippe Duhamel a bien besoin de souvenirs positifs et apaisants en cette fin de saison stressante du côté de Mouscron. Heureusement, Philippe n’a pas un bureau traditionnel : ce bénévole de l’Excel, en charge notamment du flocage des maillots et de la préparation des "kits" de match pour les joueurs, est aussi en quelque sorte le "conservateur du petit musée mouscronnois des maillots". Entrer dans son bureau (son "antre", comme il l’appelle), au rez-de-chaussée du stade du Canonnier, c’est aussi pénétrer dans un dressing fun et bigarré, composé de dizaines de maillots (plus de 70) soigneusement posés sur cintres et suspendus sur tous les murs. "Même pas besoin de les repasser", sourit Philippe. "Ça tient tout seul, cette matière. Et certains ne sont même pas encore lavés".

3 images Philippe Duhamel devant son outil de travail (la machine à floquer) et une partie de sa collection © RTBF

Cette véritable collection printemps-été-automne-hiver du foot fleure bon le gazon, l’authenticité, et quelque part aussi la reconnaissance. Parce que ces maillots, Philippe les récupère sans même les demander aux joueurs. En tout cas il n’insiste pas auprès d’eux. Il en parle une fois, et puis la magie du petit bureau fait le reste. Ceux qui quittent le club savent qu’un petit envoi dédicacé fera sourire celui qui est tout simplement leur nounou tant qu’ils portent le maillot hurlu. "Tous ceux qui occupent le même poste que moi dans d’autres clubs ont ce genre de collection", minimise le collectionneur. Mais tout de même, il n’est pas peu fier de montrer le maillot de Manchester City, envoyé par Aleix Garcia alors que Philippe Duhamel ne se faisait plus trop d’illusions. Les yeux brillent aussi au moment d’évoquer les cadeaux de Jean Butez, le gardien désormais passé à l’Antwerp, dont les gants signés trônent en bonne place sur le mur. "Et encore le week-end dernier, Jean et Frank Boya sont venus avec l’Antwerp et ils m’ont tous les deux donné un maillot. Un maillot de la Coupe d’Europe hein ! Je dois encore les exposer, ils sont dans l’armoire…"

Des maillots, des gants et même… les chaussures de Mbaye Leye !

3 images Et en plus des maillots, d’autres pièces plus surprenantes, comme les chaussures d’un certain Mbaye Leye © RTBF

Outre les maillots, ce petit musée coloré recèle aussi une pièce un peu plus surprenante, cachée derrière la machine à floquer les maillots : une… paire de chaussures de Mbaye Leye ! "Ce sont les chaussures qu’il portait pour son dernier match avec nous", précise Philippe. "Il me les a données, toutes les deux, et il les a signées bien sûr." La septantaine de maillots brille en tout cas par son éclectisme ("En championnat de Belgique j’en ai au moins un de chaque club… sauf du Beerschot, qui sait, ça viendra peut-être…"), avec des noms qui ont marqué les esprits du club hurlu ou du championnat de Belgique, tout simplement. Anice Badri (Espérance Tunis et Ittihad FC en Arabie saoudite, des maillots qui viennent de loin), Maxime Lestienne (Standard), Patrick De Vlamynck (l’ancien gardien, un des tout premiers maillots de la collection de Philippe Duhamel), Abdoulaye Diaby : impossible de tous les citer… Nul doute que Philippe invoquera l’esprit de tous ces joueurs talentueux au moment du match décisif à Bruges, ce dimanche. Et quand on demande à Philippe Duhamel s’il donnerait toute sa collection en échange du maintien de l’Excel, la réponse fuse : "Oui, tout de suite. Je n’hésite pas. C’est le foot qui a fait connaître Mouscron sur la carte de Belgique. Le jour où ça sera fini, Mouscron va retomber dans l’anonymat…"

3 images Les maillots de Sobiech (FC Cologne) et Garcia (Manchester City) : deux des pièces dont Philippe Duhamel est le plus fier © RTBF