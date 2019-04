Le parquet maintient sa requête de sept journées de suspension pour Malinovskyi

Le parquet de l'Union belge de football n'a pas modifié sa requête de sanction à l'encontre de Ruslan Malinovskyi. Lors de l'audience de la Commission des litiges, vendredi, le procureur fédéral Kris Wagner a confirmé sa demande de sept journées de suspension et 7.000 euros d'amende pour le joueur du KRC Genk, actuel leader du championnat.

Initialement, Wagner avait réclamé sept journées de suspension et une amende de 7.000 euros à l'encontre du médian ukrainien pour son rouge reçu contre La Gantoise. Malinovskyi a été expulsé pour un coup de pied au visage de Verstraete, alors qu'il était en train de tomber. Selon le procureur fédéral, c'était un coup intentionel. "Avec un peu de malchance, la carrière de Verstraete aurait pu être terminée", avait-il indiqué lundi.

Verstraete lui-même n'était cependant pas du même avis. "J'ai revu les images de la phase controversée après le match. Pour moi il n'y a pas de mauvaise intention de Malinovskyi. C'est juste une malheureuse collision", avait écrit le joueur gantois sur son compte twitter mardi.

Wagner n'a pas tenu compte de cette déclaration et a confirmé sa requête de sept journées de suspension. La Commission des litiges annoncera sa décision en soirée. Genk aura alors jusqu'à dimanche midi pour faire appel. Si la Commission impose une suspension de plus de cinq matchs, l'appel n'a pas d'effet suspensif et Malinovskyi ne pourra pas disputer le choc de dimanche contre le Club Bruges.

Les Limbourgeois ont envoyé une délégation importante au siège de l'Union belge. Outre Malinovskyi lui même, son entraîneur Philippe Clement, son directeur sportif Dimitri De Condé et son avocat étaient également présents.