Le Parquet fédéral réclame 4 journées pour le Mouscronnois Diedhiou

Le Royal Excel Mouscron n'est pas d'accord avec la proposition du Parquet de l'Union belge de football, qui a réclamé lundi quatre journées de suspension et une amende de 4.000 euros à l'encontre de Christophe Diedhiou. Le porte-parole du club de Jupiler Pro League, Gregory Delreux, l'a déclaré à Belga.

"Le club n'est absolument pas d'accord et fait opposition", a déclaré Delreux. Le club hurlu trouve la sanction disproportionnée.

Le défenseur de Mouscron a été exclu samedi après avoir donné un coup au visage d'Indy Boonen lors du match perdu par Mouscron à Ostende (2-1). L'arbitre Wesley Alen avait dans un premier temps montré le jaune. Il a changé la couleur du carton après l'intervention de l'arbitre assistant vidéo (VAR).

Le joueur et le club devront se présenter mardi après-midi devant la Commission des litiges. Diedhiou risque de manquer les rencontres contre le Club Bruges (5 août), l'Antwerp (11 août) et Eupen (25 août) et le déplacement à Anderlecht (17 août).