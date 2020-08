Le nouveau calendrier de la Pro League à 18 équipes dévoilé

Tout nouveau, tout chaud! Le calendrier de la saison 2020-2021 est connu et ne devrait plus bouger. Une première version du calendrier était déjà sortie début juillet mais le passage forcé d'une Pro League à 16 à une Pro League à 18 équipes acté vendredi après-midi est venu chambouler le programme. La Pro League avait cependant prévu le coup et avait déjà pensé à un calendrier avec les ajouts de Waasland-Beveren, du Beerschot et d'OHL.

A une semaine de la reprise, les équipes du championnat de D1A savent donc enfin à quoi s'attendre.

Le Champion brugeois entamera sa saison samedi à 16h30 face au Sporting de Charleroi en ouverture de la saison, comme c'était déjà prévu par le premier calendrier. A 19h, ce sera au tour du Standard d'entrer en lice face au Cercle de Bruges alors que dans le même temps l'Antwerp recevra Mouscron. Anderlecht débutera, lui, sa saison le dimanche 9 août sur la pelouse du KV Malines.

La deuxième journée (14/08 au 17/08) , verra le Standard se déplacer à Waasland-Beveren, Anderlecht recevoir Saint-Trond, Charleroi affronter Ostende et Mouscron opposé à Malines. Le Club de Bruges se déplacera lui à Eupen.

Le Clasico entre le Standard et Anderlecht est prévu à la 14e journée tout comme le derby des Flandres entre Gand et le Club de Bruges.

Les matches qui doivent se disputer dans la province d'Anvers sont à ce stade renseignés dans le calendrier de la Pro League mais restent sous réserves des décisions locales relatives au Covid-19. "La Pro League reste engagée dans une concertation constructive avec les autorités compétentes afin de garantir l'exercice de la profession pour ses clubs", explique-t-on dans le communiqué de La Pro League.

LE NOUVEAU CALENDRIER DE LA SAISON 2020-2021