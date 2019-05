Le Norvégien Kare Ingebrigtsen sera l’entraîneur d’Ostende pour la saison prochaine

Le Norvégien Kare Ingebritsen sera l’entraîneur du KV Ostende la saison prochaine, a annoncé lundi le club de Jupiler Pro League. Le technicien de 53 ans a signé un contrat de deux saisons.

Il a enlevé trois titres consécutifs de champion de Norvège, deux coupes et deux supercoupes et Rosenborg avant de quitter le club à la fin de la saison dernière.

Ancien milieu de terrain Ingebritsen s’était déjà illustré en tant que joueur dans les années '80 et '90 avec 8 titres de champion avec Rosenborg et 3 succès en Coupe, et un bref transfert à Manchester City. Il compte 23 sélections internationales (1 but) à son palmarès.

Ingebrigtsen était sans club depuis l’été dernier. Il sera le successeur de Hugo Broos qui avait pris ses fonctions à titre intérimaire après le départ de Gert Verheyen, engagé à l’entre-saison. Franky Van der Elst assurera le rôle de T1 jusqu’à la fin de la saison.