"Le niveau du championnat qatari est absolument catastrophique"

Le départ de Junior Edmilson pour le Qatar et le club d'Al Duhail anime sans aucun doute les discussions depuis dimanche soir. Le milieu brésilien a justifié son choix en mettant en avant une offre "impossible à refuser". Parti pour "rassurer sa famille", Edmilson n'a donc pas nié que le facteur 'argent' avait motivé son choix mais a également affirmé qu'il "travaillerait encore plus dur pour garder le niveau" au sein d'un championnat "technique, comme il les aime".

Nenad Petrovic, agent de joueur qui a l'habitude de gérer des transferts vers les pays du golfe, estime pour sa part que ce choix est sportivement sans intérêt. "Le niveau du championnat au Qatar est absolument catastrophique. N’importe quelle équipe de D1B en Belgique pourrait prétendre au titre de champion. ", lance-t-il d'emblée avant d'en expliquer les raisons.

"La Fédération interdit plus de trois étrangers 'extra-communautaires' par équipe. En combinant cela avec un vivier de joueurs qataris de souche extrêmement réduit, on ne peut pas avoir un championnat de haut niveau. On peut également ajouter à cela le problème de la chaleur. Il fait suffocant, au mois d’avril on peut avoir plus de 40 degrés. Même si certains stades sont climatisés, les conditions ne sont déjà pas optimales. Quand on a une cuillère en or massif en bouche, on n'a pas envie de se sublimer."

Pour Petrovic, il ne fait aucun doute que le transfert d'Edmilson est exclusivement dicté par des exigences financières. "Il s'agit d'un état extraordinairement riche. On donne des salaires qu’on ne peut pas donner ici sans compter qu'on ne paye pas d'impôts. J’espère qu’Edmilson ne va pas rester trop longtemps car son niveau va s’altérer. Sportivement, ça n’a aucun intérêt de partir au Qatar."