Le Néerlandais Hoedt signe pour 4 ans au Sporting Anderlecht

Wesley Hoedt, passé par l'Antwerp, a paraphé un contrat de quatre ans avec le Sporting Anderlecht a annoncé le club bruxellois.

L'ancien international néerlandais débarque en provenance de Southampton et portera le numéro 4. Gaucher âgé de 27 ans, Hoedt a évolué à l'Antwerp, au Celta Vigo, à la Lazio et à Southampton avant de signer chez les Mauves.

Anderlecht et le joueur ont réagi sur le site internet du club. "Avec Wesley Hoedt, nous ajoutons du leadership et de l'expérience à l'équipe. Cet équilibre est absolument nécessaire afin de permettre à nos nombreux jeunes joueurs de se développer de manière optimale et, en même temps, de pouvoir viser des résultats. De plus, Wesley dispose d’un bon niveau technique et il joue avec bravoure et confiance, ce qui correspond très bien au style de football que ce club souhaite développer", lançait Peter Verbeke, directeur sportif du RSC Anderlecht.

Wesley Hoedt est également revenu sur son arrivée dans la capitale : "Les contacts entre le RSC Anderlecht et moi-même datent depuis plus d'un an maintenant. Il y a eu un déclic immédiat avec Peter et Vincent et il a fallu attendre le bon moment. Pour moi, ce choix est avant tout un choix sportif. Je veux contribuer à faire de ce projet un succès afin que le club puisse à nouveau viser le plus haut possible. Ce sera déjà à moi et à Lior d’apporter au vestiaire la maturité nécessaire pour que les nombreux jeunes joueurs puissent se développer au maximum."

A Anderlecht, Hoedt retrouvera Refaelov avec qui il a joué à l'Antwerp. Les Mauves débutent leur saison le 25 juillet par un derby face à l'Union Saint-Gilloise