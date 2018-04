Le Néerlandais Arjan Swinkels (Beerschot Wilrijk) rejoint Malines

Malines tient sa première recrue estivale. Les Malinois, qui sont descendus de Jupiler Pro League le mois dernier, ont engagé le défenseur néerlandais Arjan Swinkels pour une saison. Swinkels était libre de tout transfert puisqu'il était en fin de contrat au Beerschot Wilrijk. Dans le match retour face au Cercle de Bruges, il avait commis la faute sur le penalty décisif qui a permis aux Brugeois de monter en Pro League. "Je veux aider Malines à remonter en D1A", a-t-il réagi.

Âgé de 33 ans, le Néerlandais a fait ses classes à Willem II et a passé huit saisons sous le maillot de l'équipe de Tilburg (2004-2012). Par la suite, il a évolué au Lierse (2012-2015), Roda JC (2015-2016) et au Beerschot Wilrijk (2016-2018). Il avait joué 59 matchs et marqué 4 buts en deux saisons avec les Rats.