Le mois de décembre malheureux du Standard se termine par une défaite à domicile contre Gand

Cette défaite est un sacré coup dur pour le Standard qui reste sur un bilan de 2 sur 12 en Pro League. Le mois de décembre des Rouches est d'ailleurs très décevant. Après les deux succès contre le Cercle en championnat et Rebecq en Coupe de Belgique (1er et 4 décembre), le Standard a enchaîné six matches sans victoire (3 partages et trois défaites) toutes compétitions confondues. Au classement, les Liégeois ne peuvent que stagner à la 5e place avec 35 points soit 14 de moins que Bruges. Gand profite de ce succès pour s'emparer de la 2e place avec 39 unités.

Le résumé du match

Mehdi Carcela - © LAURIE DIEFFEMBACQ - BELGA

Pour ce dernier match de l’année, le Standard peut compter sur les services de Mehdi Carcela, revenu de suspension, et de Zinho Vanheusden, jugé apte à jouer après ses ennuis aux ischios. Samuel Bastien et Renaud Emond sont eux toujours indisponibles.

Le début de la rencontre est à l’avantage des Liégeois. Deux efforts de Carcela débouchent sur une frappe excentrée de Lestienne (6e) et un tir du même Carcela boxé par Kaminski (8e).

Les Buffalo’s prennent ensuite le contrôle du jeu et ce pour toute la première mi-temps. Cette domination territoriale ne se traduira qu’en fin de période avec un tir de Depoître brillamment repoussé par Bodard (38e) et une frappe en pivot de Yaremchuk au-dessus de la barre (45e). Le Standard se contente lui de procéder par contre et manque de peu le but du 1-0 sur une tentative de Lestienne (34e).

Au retour des vestiaires, les Rouches paraissent plus déterminés. Les combinaisons entre les éléments offensifs liégeois sont plus fluides mais l’illusion ne dure que quelques minutes. Le jeu est haché par les fautes. La nervosité – dans les deux camps – prend le dessus au détriment du jeu et des occasions de but. Jesse Thorup préfère d’ailleurs renoncer aux centimètres d'un Yaremchuk très tendu pour faire monter Kvilitaia (68e). De son côté, Preud’homme décide de sortir un Cop en difficulté pour lancer Avenatti dans la bataille (63e).

L’inertie de la rencontre ne change pas vraiment même si le Standard peut regretter le manque de précision d’Avenatti (74e et 80e) qui aurait pu mieux faire devant le but.

Au lieu de cela, c’est une frappe de l’extérieur du rectangle de Sven Kums qui a fait basculer la rencontre en faveur des Buffalo’s, peu présents en phase de finition mais bien plus proactifs que le Standard.