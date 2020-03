Le message de soutien de Vincent Kompany : "Même dans un espace réduit, on peut penser grand"

Vincent Kompany s'est exprimé au sujet des mesures de confinement qui touchent actuellement la population belge via les réseaux sociaux du Sporting d'Anderlecht. Le capitaine du RSCA a tenu à adresser un message d'espoir à la population en ces moments difficiles.

"On n'a pas le choix, il faut suivre les règles qui ont été imposées par le gouvernement belge, a souligné Vincent Kompany dans un message vidéo. Je pense que c'est la seule manière de vaincre le virus COVID-19. Je me mets aussi à la place de ceux qui vivent dans des conditions similaires à celles que je rencontrais quand j'étais petit : ma famille et moi on vivait à cinq dans un petit appartement, les voisins d'en haut étaient sept, ceux à gauche ou à droite étaient plus nombreux aussi... Je me demande comment on aurait passé le temps si on avait été dans cette situation à l'époque. Cela aurait vraiment été difficile. Mais même dans des moments comme ceux-ci, il y a encore l'opportunité de progresser. Même dans un espace réduit, il est possible de penser grand. Je veux encourager les jeunes à continuer à s'instruire, grâce à internet, et à se dessiner un avenir en cette période d'isolement. Et si vous sortez, gardez vos distances, pensez à votre santé, à celles de vos proches, de la société dans laquelle on vit. Courage, on est ensemble !"