Le marasme du RSCA en 5 questions

Le naufrage d'Anderlecht, samedi à Genk (3-0), a trouvé un prolongement hors des terrains avec la contre-attaque médiatique de Hein Vanhaezebrouck par rapport au paiement de ses indemnités de licenciement.

Le club estime que tout a été payé selon les normes légales, l'ancien coach du RSCA prétend, de son côté, qu'une grosse somme de l'assurance groupe reste pendante et qu'Anderlecht a manipulé la Commission des licences en lui faisant croire l'inverse...

Bref, plus encore qu'au soir du 16 décembre (licenciement de Hein Vanhaezebrouck dans la foulée d'une défaite au Cercle Bruges), le navire anderlechtois vogue en pleine tempête.

Passage en revue de 5 questions qui agitent l'opinion publique.

1. Fred Rutten ne fait-il que passer ?

Depuis sa nomination, le cas du coach néerlandais interpelle. 5è choix de la direction (derrière De Boer, Cocu, Jol et Hjulmand), il n'a paraphé qu'un... CDI. Si cette formule contractuelle est courante dans le monde de l'entreprise, elle l'est beaucoup moins dans le milieu du foot, où tout est censé avoir un début et une fin (même si celle-ci sert surtout à calculer la "valeur de revente" d'un joueur ou d'un coach). Le club a fait passer ce choix comme une volonté de s'engager à long terme. Le monde extérieur y a plutôt vu un moyen de pouvoir se débarrasser facilement et à moindre frais d'un homme que la rumeur renvoyait déjà à Twente après 6 mois de contrat...

L'impression initiale, confortée par les yeux doux faits en janvier à l'entraîneur danois Kasper Hjulmand (Rutten était libre, Hjulmand pas), se voit maintenant appuyée par une forme d'agenda secret : fraîchement libéré de ses obligations à Nordsjaelland, Hjulmand profiterait de son temps libre pour analyser les forces et faiblesses de son...futur noyau.

Dans ces conditions, difficile pour Fred Rutten de se sentir soutenu tant en interne qu'en externe, d'autant qu'à l'aube des Play-Offs, la direction du sporting lui a bien rappelé la nécessité de finir sur le podium...

Mais au-delà de la durée de son séjour, c'est le style même de Rutten qui désarçonne.

Si sa tactique a le mérite d'être claire, invariable et facilement assimilable par son groupe, on peut s'étonner de ses choix de joueurs... Quand il est disponible, Bakkali (quasiment le seul que Rutten connaissait à son arrivée) est assimilé à un titulaire incontournable alors qu'il est loin de son meilleur niveau. A l'inverse, Saelemaekers n'a absolument plus voix au chapitre alors qu'il était l'un des meilleurs anderlechtois du début de saison. On peut continuer : Obradovic subitement rentré en grâce alors que Cobbaut, revenu de blessure, a disparu sans raison de la circulation. Sanneh banni de l'équipe (pas une seule minute de jeu sous Rutten) alors que Lawrence ne convainc personne,... Et plus largement, des jeunes (Salemaekers, Amuzu, Bornauw, Kayembe,...) rétrogradés alors qu'ils constituaient les rares motifs de satisfaction avant la trêve. Dans la grisaille de cette jeunesse désavouée, seul le petit Yari Verschaeren tire son épingle, avec un contrat récemment prolongé jusqu'en 2022.

Enfin, outre ses choix, la posture de Fred Rutten ne manque pas d'interpeller. En match, il semble étrangement passif et observateur, comme résigné. Et en conférence de presse, ses déclarations surprennent : "On a vu la différence entre un candidat au titre (Genk) et un non-candidat au titre (Anderlecht)" ou encore : "Bruges est clairement la meilleure équipe du pays". Les plus stratèges y verront peut-être une tactique pour se débarrasser de la pression, les plus pragmatiques y décèleront davantage une sincérité (naïveté ?) dans le verbe. Et si Rutten croit réellement en ce qu'il dit, comment réussir ensuite à faire passer un message positif et motivant à ses troupes ?

2. Qui sont les adjoints ?

Actuellement, le banc d'Anderlecht déborde.

Aux côtés de Fred Rutten, on retrouve Karim Belhocine (rare rescapé du staff précédent) et Arnaud Van Zalm (fidèle lieutenant de Rutten). Jonas De Roeck, lui, a pris de la hauteur. Il s'installe désormais en...tribune de presse, muni d'une oreillette qui lui permet de communiquer en temps réel avec le banc et de voir ce que d'autres ne voient pas...

Quant à Pär Zetterberg, son rôle est ambigu depuis le début. Débarqué en grandes pompes muni d'un double capital "ADN du club" et "sympathie des supporters", il n'a pas reçu de titre officiel. Pire, depuis quelque temps, il a troqué le combo "banc-training" contre celui du "tribune-costume". On ne peut s'empêcher d'y voir les conséquences de cette petite altercation, par médias interposés, avec le coach Fred Rutten. Altercation consécutive aux conseils publics que Zetterberg s'était permis de donner à Verschaeren... Mais si ce n'est pour faire rejaillir son vécu et aiguiller les jeunes, à quoi l'expérience de Zetterberg peut-elle donc bien servir au sein d'un club qui tente de se reconstruire ?

3. Quel est la plus-value du mercato hivernal ?

Si l'apport de Bolasie fait l'unanimité (le Congolais est probablement le transfert hivernal le plus réussi de ces dernières années), la question le concernant porte sur son avenir à moyen terme. Anderlecht sera-t-il capable de conserver un joueur aux normes salariales "Premier League" ? Rien n'est moins sûr...

Kara, lui, a ramené de Nantes son indispensable leadership et son impact physique. Mais la question de sa vitesse de déplacement et, parfois, de son positionnement, se pose.

Quant à Zulj, il reste un cas mystérieux... L'homme qui "voit des choses que les autres ne voient pas" (le vestiaire le surnomme... Nostradamus ou David Copperfield !) et que Vanaken "n'impressionne pas", on attend toujours qu'il prouve sa plus-value. Si l'homme dispose d'une certaine technique et d'un joli coup de patte, sa lenteur le place régulièrement hors-jeu...

Un bilan mitigé, donc. Mais Anderlecht sort globalement plus renforcé du mercato hivernal que ses principaux concurrents. Fred Rutten dispose de plus de choix que Vanhaezebrouck, la concurrence devrait donc bonifier le groupe. Mais cela ne semble pas être le cas...

4. Comment l'organigramme s'articule-t-il ?

Plus que jamais, la structure d'Anderlecht est pyramidale.

Le président, Marc Coucke, a le "final cut" sur toutes les décisions et...s'immisce dans toutes les décisions, quitte à déborder de sa zone d'action théorique. Dans son interview à Het Laatste Nieuws, Vanhaezebrouck s'est déclaré choqué de voir Coucke "débarquer dans le vestiaire à la mi-temps d'Anderlecht-Gand pour ordonner aux joueurs d'être plus près de leur homme" ou, lors d'un déplacement européen, de l'avoir entendu glisser à l'oreille de Musona et de Bakkali "qu'ils allaient bientôt recevoir plus de temps de jeu".

C'est aussi Marc Coucke qui a insisté pour débourser 8 millions d'euros pour Sanneh (histoire de "frapper un grand coup aux yeux des supporters"), contre l'avis d'un Luc Devroe...licencié quelques semaines plus tard.

En dessous de Coucke, Michael Verschueren est le seul à perpétuer la "tradition anderlechtoise" et à incarner une sorte de filiation (au propre comme au figuré) avec le passé. Mais le manager général découvre la fonction et, malgré d'évidentes qualtiés de gestionnaire, doit encore prendre ses marques.

33 ans après y être passé comme joueur, Frank Arnesen est, lui, revenu au club comme directeur technique. Essentiellement pour son carnet d'adresses et ses réseaux internationaux. Difficile de le juger sur un seul mercato, d'autant que son meilleur transfert concerne peut-être un homme de l'ombre (Bjarne Hansen, ancien scout de Manchester et du PSV, découvreur de talents comme Eriksen ou Rommedahl). Mais la rumeur prétend que les relations entre Arnesen et Coucke ne seraient déjà plus au beau fixe...

5. Qu'en pensent les supporters ?

Cette saison, les supporters anderlechtois semblent dépités, presque résignés. Le bilan de leur club est désastreux (éliminations sans gloire en Coupe de Belgique et en Europa League), Play-Offs accrochés de justesse avec une place (4è) et total de points (26)historiquement bas.

Les supporters s'avouent aussi déboussolés par la brutalité des changements au sein de leur vénérable institution. Marc Coucke a tout changé, et surtout très vite. Parfois en dépit des priorités supposées (ex. : les espaces et tribunes VIP, ainsi que les zones de restauration, réaménagés dès l'été !).

Le sort réservé à la famille Vanden Stock est également très mal vécu par la frange la plus fidèle d'un public mauve qui ne se reconnaît plus dans son club new look. En vrac : les promesses non tenues de désigner Roger Vanden Stock président d'honneur, sa mise à l'écart lors des déplacements européens et même...en tribune d'honneur où, désormais, Kiki Vanden Stock (l'épouse de Roger) doit payer sa place. Une succession d'événements, on s'en doute, mal vécus par Roger Vanden Stock, qui n'a pas répondu par le verbe, mais en allant s'asseoir à côté de...Lucien D'Onofrio lors du récent Antwerp-Anderlecht !

Outre ces mesures (ou non-mesures) symboliques, la récente augmentation de capital, à laquelle les filles Vanden Stock n'ont pas participé, ont achevé de marginaliser l'impact de la famille au sein du club.

Enfin, la politique de naming du stade (qui s'apprête à valoriser le nom du sponsor Lotto) va prochainement faire disparaître du fronton de la Tribune 1 le nom de Constant Vanden Stock. L'effondrement d'un symbole, d'un héritage et d'une tradition que les supporters mauves digèrent très difficilement...