Le Malinois Denzel Jubitana 11e transfert de Waasland-Beveren

Waasland-Beveren a engagé lundi le jeune milieu de terrain belge Denzel Jubitana, qui vient du FC Malines, club relégué en D1B. Le joueur de 19 ans, qui n'a pas encore joué en Pro League, a signé pour trois ans au Freethiel.

Jubitana est déjà le 11e transfert entrant réalisé par Waasland-Beveren, après Daan Heymans, le Danois Tobias Salquist, le Rwandais Djihad Bizimana, Le Costaricien Alexis Gamboa, le Néerlandais Milan Massop, les Sénégalais Paul Keita et Lamine Ndao, le Britannique Oscar Threkeld, le Serbe Aleksandar Vukotic et le Croate Karlo Lulic. Le gardien de but Davy Roef est en outre loué une saison de plus à Anderlecht.