Le maillot de Jordan Lukaku actuellement le plus prisé lors de l'action de Noël

Jordan Lukaku - © KIRSTY WIGGLESWORTH - AFP

Les clubs de Pro League lancent leur "action de Noël" et mettent leurs maillots aux enchères -... La Pro League et ses 26 clubs ont donné le coup d'envoi de leur action de Noël annuelle. Pendant douze jours, les supporters pourront "faire des offres sur les maillots portés en match de tous les joueurs de la Jupiler Pro League et de la 1B Pro League et sur d'autres articles uniques. Les bénéfices de l’Action de Noël seront reversés à Younited Belgium, le partenaire social de la Pro League", apprend-on dans un communiqué. En 2020 aussi, la Pro League, ses clubs et ses partenaires mettent en place une action de Noël. Tous les joueurs des deux compétitions joueront avec le logo de Younited Belgium sur leur torse. Après le coup de sifflet final, les maillots seront signés, collectés et (non lavés mais désinfectés) vendus aux enchères pour la bonne cause. "Les maillots seront mis en vente sur le site matchwornshirt.com/proleague. Vous y trouverez de nombreux autres " objets spéciaux " mis en vente, comme une journée dans les coulisses avec un commentateur de football, un entretien inspirant avec le sélectionneur Roberto Martinez ou des maillots signés du Borussia Dortmund ou du VfL Wolfsburg.", précise encore la Pro League. Les bénéfices de l’action de Noël seront reversés à Younited Belgium, le partenaire social de la Pro League. Younited Belgique soutient et accompagne 28 équipes Younited. Chaque équipe est une collaboration entre un club de football et des organisations sociales telles que le CPAS, les éducateurs de rue, les maisons d’accueil, etc. Leurs joueurs luttent contre des vulnérabilités différentes comme des problèmes de logement, de santé mentale, de bien être, de pauvreté ou d’assuétude. Les enchères sur les maillots de 1B Pro League ont débuté partir du vendredi et se clôtureront le 30 décembre à 21h (le 27 décembre pour les maillots de D1B).