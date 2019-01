Le KV Courtrai veut commencer la construction de son nouveau stade "fin 2020, début 2021"

Le KV Courtrai veut poser la première pierre de son nouveau stade "fin 2020, début 2021", a annoncé son président Joseph Allijns, vendredi soir lors de la réception du Nouvel An du club. "Dans les coulisses, nous travaillons très dur pour construire notre nouveau stade le plus rapidement possible."

Le site d'Evolis a été choisi pour accueillir le stade à construire, à Courtrai-Est (Kortrijk-Oost), le long de la E17 et de la N8. Lorsque les plans ont été dévoilés en 2017, il était question d'un stade pour environ 15.00 supporters, avec la possibilité de l'étendre à 20.000 spectateurs.