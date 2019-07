Le KRC Genk veut s'ouvrir aux supporters wallons

Le KRC Genk est le champion sortant et pourtant, il tarde à convaincre les supporters wallons. Les similitudes entre Genk, le Standard et Charleroi sont à titre d'exemple importantes (Industrie lourde, régions minières, grosse communauté italienne etc. ) Et à l'inverse de ce qui se passe par exemple avec le Club de Bruges, il y a peu de supporters de Genk en Wallonie. Tout au plus, le Racing attire la sympathie. Le président de Genk, Peter Croonen en a conscience. Mais il ne eut pas forcer les choses. Rencontre.

Le Racing a-t-il besoin de s'ouvrir aux supporters wallons?

"Oui et je suis convaincu que si les résultats sont là, le reste va suivre. Il ne faut pas essayer de forcer les choses."

En Wallonie, le KRC Genk a la sympathie de tout le monde (à peu de choses près). Cela veut-il dire qu'il reste dans l'ombre de Bruges, du Standard et d'Anderlecht? Qu'il n'est pas suffisamment concurrentiel?

"C'est la réalité hein...Si on devenait 4 fois champion d'affilée, les choses seraient différentes...Nous n'avons que 4 titres. On ne joue pas encore, en terme de popularité, avec le Standard, Bruges et Anderlecht. On est pas vu comme étant le grand concurrent...C'est clair. Le côté limbourgeois, modeste augmente par ailleurs notre capital sympathie."

Vous avez des clubs de supporters en Wallonie?

"Je ne crois pas. Mais on est ouvert...Nous sommes prêts à soutenir ce genre d'initiatives."

L'arrivée de Felice Mazzu, c'est aussi, un peu, une manière de s'ouvrir au supporter wallon?

"Sur un plan sportif, Felice Mazzu est le meilleur choix possible. Après, il a un effet indirect sur la visibilité du Racing en Wallonie. On a fait d'une pierre deux coups. Mais ce n'était pas un but en soi..."

Comment réagiriez-vous si des chants anti-wallons retentissaient à nouveau dans votre stade? Avec un coach wallon et un capitaine wallon (Sébastien Dewaest) la question se pose naturellement.

"On a toujours essayé d'établir une atmosphère de sportivité...Je n'apprécie pas trop ces chants même si, souvent, ce n'est pas méchant. C'est un peu du folklore.Ce qui est important pour nous, c'est de montrer que nous avons beaucoup de respect pour les francophones. Notre coach et notre capitaine sont Wallons.Il n'y a certainement pas une atmosphère anti-wallon au KRC Genk. Ni ici ni ailleurs dans le foot belge."