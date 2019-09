Le jeune milieu de terrain norvégien Kristian Arnstad signe pour trois ans à Anderlecht

Kristian Arnstad, un jeune milieu de terrain norvégien de 16 ans, s'est engagé pour trois ans à Anderlecht, a annoncé dimanche le club bruxellois sur son site internet rsca.be. Il arrive en en provenance de Stabaek où il jouait en U19 (9 buts et 16 assists lors du dernier championnat). C'est le capitaine de l'équipe de Norvège U16 (11 sélections, 4 buts). Il est considéré par les connaisseurs de football comme l'un des plus grands talents scandinaves de ces dernières années, selon le communiqué du Sporting.

"C'était un choix très réfléchi de venir au RSC Anderlecht", déclare le joueur dans le communiqué. "En Europe, ce club jouit d'une formidable réputation sur le plan de la formation de jeunes. En tant que jeune joueur, on reçoit en outre très clairement sa chance ici. Le style de jeu que Vincent Kompany veut développer avec cette équipe est extrêmement attrayant. C'est maintenant à moi de bien faire les choses, d'abord chez les U21 et j'espère plus tard avec l'équipe première".

Kristian Arnstad, recruté grâce aux contacts de Frank Arnesen, va en effet intégrer le centre de formation, mais devrait de temps en temps s'entraîner avec le noyau A.