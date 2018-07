Le grand carrousel pour le premier mercato sous Marc Coucke à Anderlecht

Suite à la reprise effective du club en mars dernier, le RSC Anderlecht a désigné un nouveau conseil d'administration : celui-ci est composé de Marc Coucke , président et administrateur délégué, Jo Van Biesbroeck , administrateur délégué et directeur général, Luc Devroe , administrateur délégué et directeur sportif, Michael Verschueren , administrateur délégué, Joris Ide , Claire Vanden Stock et Michael Schenck .

Pour ce faire, il est allé chercher trois éléments bien connus à Ostende : le défenseur Antonio Milic , l’attaquant Knowledge Musona et l’attaquant Landry Dimata , qui arrive en prêt de Wolfsburg. Afin de faciliter l’acclimatation des nouveaux venus, le RSCA a aussi misé sur des joueurs possédant une expérience au sein de notre élite, comme Ivan Santini (ex-Courtrai et Standard), Yevhen Makarenko (ex-Courtrai), Kenny Saief (ex-Gand) et Elias Cobbaut (ex-Malines).

Et c’est loin d’être terminé ! En effet, Leander Dendoncker pourrait quitter le club avant même son retour de vacances, Kara Mbodj est sur le départ, Lukasz Teodorczyk est poussé vers la sortie, Ivan Obradovic est presque parti, Adrien Trebel n’est pas opposé à quitter les Mauves et Andy Najar ne sera pas retenu.

Une longue liste à laquelle il faut ajouter la fin de contrat d’ Olivier Deschacht et les fins de prêt de Matz Sels , Henry Onyekuru , Massimo Bruno et Lazar Markovic .

Une formation invaincue en préparation

Ce grand carrousel n’a pas empêché le Sporting d’enchainer les bons résultats en période de préparation.

"J'avais fait le choix de ne faire que des matches contre des bonnes équipes. Je voulais voir comment ce nouveau groupe allait réagir dans des matches difficiles. On termine sans défaite ... et ça c'est dangereux. Si on pense qu'on va manger tout le monde, je crois que ce n'est pas le bon comportement. On a marqué beaucoup, il y a toujours du spectacle. Malheureusement, on encaisse aussi trop de buts. On doit encore progresser dans ce domaine. Je suis content du fait qu'on crée pas mal d'opportunités", nous a raconté Hein Vanhaezebrouck.

En effet, les Mauves se sont imposés à cinq reprises (RWDM, PSV, Ajax deux fois et Rennes) et ont partagé quatre fois (Heist, PAOK, Roulers et Westerlo).

Le RSCA reprendra le championnat régulier par un déplacement à Courtrai le samedi 28 juillet. Avec quel objectif ? "Depuis 50 ans, les ambitions du club sont les mêmes. Il faut être champion, il faut gagner la Coupe et passer l'hiver en Europe. Il n'y a rien de nouveau", a lui conclu Devroe, avec le sourire, à notre micro.