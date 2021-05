Le Genkois Paul Onuachu élu footballeur pro de l’année en Pro League

La Pro League a remis ses prix ce lundi soir, lors de son traditionnel gala, organisé à l’hôtel JAM, à Bruxelles. C’est le joueur de Genk, Paul Onuachu, qui a été élu footballeur pro de l’année, le trophée masculin le plus prestigieux remis lors de cette soirée. Il succède à Hans Vanaken qui avait remporté le trophée deux années de suite.

Ultra-décisif tout au long de la saison, le titre du joueur de 26 ans n’est pas vraiment une surprise. Cette saison, le Nigérian, c’est tout simplement 33 buts et 5 assists en 38 rencontres de Pro League. Du (très) lourd pour un joueur qui devrait, et ce serait une surprise si ce n’était pas le cas, quitter le Limbourg cet été pour rejoindre un des grands championnats européens. Selon le quotidien espagnol As, il serait suivi par Séville (qui penserait à lui en cas de départ de De Jong ou En-Nesyri) mais également par Lyon et la Lazio de Rome.

Le Néerlandais Noa Lang (Bruges), élu meilleur jeune de l’année plus tôt dans la soirée, et l’Autrichien Raphael Holzhauser (Beerschot) étaient les deux autres finalistes pour ce titre de Footballeur Pro de l’Année.